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رقم الخبر: 275132 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
الزخرفة بالمينا.. فن مزدهر في ايران منذ القدم

الزخرفة بالمينا.. فن مزدهر في ايران منذ القدم

من الصعب تحديد فترة زمينة دقيقة لظهور فن الزخرفة بالمينا وازدهاره في ايران، ذلك أنه لم يتبق من العصور التي سبقت العهد الصفوي وحتى هذا العصر نماذج تذكر لهذا الفن...

بيد أن هناك أشياء بقيت من العصر القاجاري ولو بمقدار ضئيل تدلّ على الزخرفة بالمينا من مثل زخرفة الجرة وقنينة النارجيلة (الشيشة) بالمينا.

انتشر هذا الفن في مدينة اصفهان ومنذ العهد البهلوي في نحو سنة 1310 هـ. ش.

تتمثل معظم الأشياء والأعمال التي يقوم الفنانون بزخرفتها وعرضها على السوق في القرط والعقد والخاتم وصناديق مستحضرات التجميل الكبيرة والصغيرة الخاصة بالنساء، والأواني واللوحات الصغيرة والكبيرة المزخرفة بالمينا والتي تصطحبها احياناً فنون تزيينية اخرى مثل فن التذهيب والحفر على الخشب والمنمنمات.

وجدير بالاشارة الى أن الفنان بامكانه أن يزخرف الأشياء المزينة والمكسوة بالذهب والفضة بالمينا ايضاً غير أنّ الزخرفة بالمينا تتم أساساً على النحاس.

 

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مصدر الخبر: الوفاق وكالات
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