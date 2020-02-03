  • الإثنين ٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275130 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 13:04 الاقسام: محليات  
ظريف : صفقة القرن احبطت وصف ايران كعدو للعرب

ظريف : صفقة القرن احبطت وصف ايران كعدو للعرب

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان صفقة القرن المشؤومة ستقلب الصورة التي تصور ايران كعدو للدول العربية.
واضاف ظريف في كلمة امام منتسبي كلية الحرب التابعة للجيش الايراني ، أن هذه الصفقة التي اعلنها الرئيس الامريكي تمثل فرصة نادرة لايران ، موضحا ان الكيان الصهيوني وخلال مسيرة التسوية في اوسلو ومدريد ، بدأ عام 1991 وضع مخطط لجعل ايران مكان العرب في معاداة اسرائيل وعن هذا الطريق يقيمون السلام مع العرب، وهذا ما اعلنه سفير اسرائيل لدى ايران في العهد السابق .
وتابع ظريف : خلال السنوات العشر الماضية طرح في العالم العربي مشروع مشابه رصد له الكثير ، وهذا المشروع المشؤوم الذي شاركت فيه امريكا وبعض الدول العربية يتمثل بتصوير ايران على انها التهديد الاساسي في المنطقة، لكي يخضع العرب للمزيد من املاءات الكيان الصهيوني .
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7248 sec