واضاف ظريف في كلمة امام منتسبي كلية الحرب التابعة للجيش الايراني ، أن هذه الصفقة التي اعلنها الرئيس الامريكي تمثل فرصة نادرة لايران ، موضحا ان الكيان الصهيوني وخلال مسيرة التسوية في اوسلو ومدريد ، بدأ عام 1991 وضع مخطط لجعل ايران مكان العرب في معاداة اسرائيل وعن هذا الطريق يقيمون السلام مع العرب، وهذا ما اعلنه سفير اسرائيل لدى ايران في العهد السابق .

وتابع ظريف : خلال السنوات العشر الماضية طرح في العالم العربي مشروع مشابه رصد له الكثير ، وهذا المشروع المشؤوم الذي شاركت فيه امريكا وبعض الدول العربية يتمثل بتصوير ايران على انها التهديد الاساسي في المنطقة، لكي يخضع العرب للمزيد من املاءات الكيان الصهيوني .