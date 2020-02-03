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|رقم الخبر: 275129
|تاريخ النشر: شباط 03, 2020
|الوقت: 12:43
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الاربعاء: 5/2
فولاد - شهر خودرو 16:00
الخميس: 6/2
برسبوليس – استقلال 15:30
نفت مسجد سليمان – سباهان 16:00
الجمعة: 7/2
ماشين سازي تبريز – بيكان 15:00
سايبا – بارس جنوبي جم 15:30
شاهين شهرداري بوشهر – نساجي مازندران 16:00
ذوب آهن – صنعت نفت آبادان 16:00
غل غهر سيرجان – تراكتور سازي 16:50
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