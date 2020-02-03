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رقم الخبر: 275129 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 12:43 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

برنامج مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاربعاء: 5/2

فولاد    -        شهر خودرو      16:00

الخميس: 6/2

برسبوليس – استقلال  15:30

نفت مسجد سليمان – سباهان  16:00

الجمعة: 7/2

ماشين سازي تبريز – بيكان  15:00

سايبا – بارس جنوبي جم  15:30

شاهين شهرداري بوشهر – نساجي مازندران  16:00

ذوب آهن – صنعت نفت آبادان  16:00

غل غهر سيرجان – تراكتور سازي  16:50

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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