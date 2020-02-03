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رقم الخبر: 275127 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على فيورنتينا بثلاثية
في الدوري الايطالي بكرة القدم ..

رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على فيورنتينا بثلاثية

تغلب يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و80، فيما تكفل بتسجيل الهدف الثالث زميله الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وفيما يلي نتائج مباريات عصر الاحد:

اتلانتا 2 – جنوى 2

لاتسيو 5 – سبال 1

ميلان 1 – هيلاس فيرونا 1

ليتشي 4 – تورينو صفر

اودينزي صفر – انتر ميلان 2

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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