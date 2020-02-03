قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، ان الاوروبيين لم يقوموا بعد بتفعيل "آلية الزناد" ، موضحا انهم ارادوا تفعيل هذه الآلية لكنهم تراجعوا أمام الأدلة القاطعة لايران.

وذكر موسوي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعث برسالة من 14 صفحة الى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فند فيها مبررات واستدلالات الدول الاوروبية.

واعتبر موسوي ان زيارة بوريل الى طهران في هذا الوقت تكتسب أهمية ، معربا عن الامل في أن تكون محادثاته مع المسؤولين الايرانيين تراعي منطق الظروف الجديدة وجذورها وان يستمع الى ادلة وبراهين ايران ، وبالتالي يتم اتخاذ خطوات جدية لتخفيف التوتر اذا كانت اوروبا تتمتع بحسن نوايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية ، أن محادثات المسؤولين الإيرانيين مع بوريل ستكون صريحة وشفافة ، على غرار المحادثات التي جرت بينه وبين ظريف في العاصمة الهندية قبل اسابيع.