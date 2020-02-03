عادت العمليات الإرهابية لمسلحي تنظيم داعش، التي يطلق عليها "الذئاب المنفردة" مرة أخرى، إلى أوروبا، حيث شهدت بريطانيا وبلجيكا، أمس الأحد، حادثتي طعن بينهما نحو ساعة واحدة. فتنظيم داعش الإرهابي لم يتنه بمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، بهجوم أمريكي مزعوم، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فقد ذكرت وسائل إعلام أجنبية نقلا عن شهود عيان، يوم الأحد، أن منفذ عملية الطعن في مدينة غنت البلجيكية امرأة ذات بشرة داكنة والضحيتان في وضع غير خطير

هذا، وأطلقت الشرطة البلجيكية النار، في مدينة غنت على مجهول هاجم شخصين مستخدما سكينا.

وقالت وكالة "ها إل إن" البلجيكية إن "الشرطة فتحت النار على مجهول بعد أن هاجم شخصين آخرين بسكين"، موضحة أن "المهاجم أصيب في يده"، مبينة أن حالة ضحيتا الهجوم ومدى إصابتهما غير معروفة.

وبحسب وسائل الإعلام الأوروبية فقد نفذ هجومان، اليوم الأحد، واحد في بلجيكا وآخر في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت شرطة لندن، أمس الأحد، إن منفذ هجوم الطعن في جنوب لندن، مدان سابق في جرائم إرهابية، يدعى سوديش أمان (20 عاما).

وأضافت الشرطة التي قتلت منفذ الهجوم، أن "أمان" أفرج عنه قبل أسبوع بعد أن أمضى نصف عقوبته بالسجن والبالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وطعن عمان اثنين في شارع مزدحم بجنوب لندن، اليوم، في حادث وصفه المسؤولون بأنه إرهابي ومن المعتقد أنه يتصل بالتشدد الإسلامي.

وقالت الشرطة في بيان، إنها عثرت على عبوة ناسفة مزيفة مربوطة على جسد الرجل الذي قتله أفراد أمن مسلحون.

وأوضح بيان شرطة العاصمة البريطانية، أن المصابين رجل يعاني من إصابات تهدد حياته جراء الطعن وامرأة إصابتها أقل خطورة، في حين أن امرأة ثانية أصيبت بسبب تهشم الزجاج بعد استخدام أحد أفراد الأمن سلاحه.

وقال شهود إن الرجل كان يحمل سلاحا أبيض، وقال أحدهم إنه كان يرتدي سترة بها عبوات فضية اللون.

وأظهرت لقطات جرى تصويرها في منطقة الحادث في ستريثام بجنوب لندن رجلين في زي مدني، أحدهما يرتدي قبعة يرتديها أفراد الشرطة، وهما يصوبان سلاحيهما تجاه الجثة على رصيف مجاور.

وقالت لوسي دي أورسي نائبة قائد شرطة لندن، "جرى الإعلان سريعا عن أن الحادث إرهابي ونعتقد أنه على صلة بالتشدد الإسلامي".

وقالت الشرطة، إن موقع الحادث صار حاليا تحت السيطرة التامة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، "لا يزال التحقيق جاريا بوتيرة تسمح بالوصول إلى حقائق ما حدث بالكامل".

وأضاف أن حكومته ستعلن خططا غدا الاثنين، لتغيير منظومة التعامل مع الأشخاص الذين أدينوا بتهم إرهابية.

كان آخر حادث مماثل وقع في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني حين قتلت الشرطة بالرصاص رجلا كان يرتدي سترة ناسفة مزيفة، بعد أن قتل شخصين طعنا وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.