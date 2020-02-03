قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن، 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في الصين بمقدار 2829، يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 مصاب، وفقا لرويترز.

وكانت سلطات الصحة الصينية، أعلنت أمس الأحد، أن حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد ارتفعت إلى 350، والإصابات إلى 11.177 حالة.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة بالإقليم، تم تسجيل 2103 حالة جديدة بتاريخ أمس الأحد 2 فبراير/شباط، من بينهم 1033 حالة بمدينة ووهان مركز تفشي المرض.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية يوم السبت، وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

وسجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا، ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة .

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.