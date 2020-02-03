  • الإثنين ٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275122 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:20 الاقسام: محليات  
قائد التعبئة في ايران (بسيج): سنلقّن العدو درساً لن ينساه
ردّا على تهديدات ترامب..

قائد التعبئة في ايران (بسيج): سنلقّن العدو درساً لن ينساه

أكّد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) في ايران العميد غلام رضا سليماني أن الشعب الايراني حوّل التهديدات الى فرص باستمرار، مشددًا على أن أي تهديد يريد ترامب تنفيذه ضد بلادنا، سيجعل الشعب منه فرصة ويلقّن العدو درساً لن ينساه.

ورداً على التهديدات الأميركية أوضح العميد غلام رضا سليماني، في تصريح لموقع "العهد" الاخباري في أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت في الأعوام الـ41 الماضية في وجه المطامع الاستكبارية والصهيونية، ولم تتراجع أمام نظام الهیمنة المتمثل بالشيطان الأكبر أميركا.

وأكد أن ايران ستجابه الاستكبار العالمي باقتدار وقوة أكثر في المستقبل كذلك، وأن الشعوب الاسلامية صامدة ايضا في مواجهة أميركا الى جانب الشعب الايراني.

وأعرب سليماني عن أمله بتحقيق انتصارات كبيرة للأمة الاسلامية في مواجهة الأعداء بعون الله تعالى قريبا.

 


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1834 sec