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رقم الخبر: 275121 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:16 الاقسام: اقتصاد  
ازاحة الستار عن جهاز جديد لتوليد الطاقة بتقنية الميكروتوربين
بالتزامن مع الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية:

ازاحة الستار عن جهاز جديد لتوليد الطاقة بتقنية الميكروتوربين

كشف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري، عن أول مشروع تكنولوجي وطني كبير، وهو "جهاز التوليد المتزامن للكهرباء والحرارة بتقنية الميكروتوربين"، والذي طورته احدى الشركات القائمة على المعرفة.

وأضاف ستاري أن العمل التكنولوجي والعلمي، بما في ذلك بناء هذا الميكروتوربين، يعزز ثقافة جديدة في إنتاج تكنولوجيا الكهرباء والحرارة المنزلية، وان مساحات التكنولوجيا قد توسعت كثيرا بمساعدة الشركات المعرفية.

هذا النوع من المولدات، الذي طورته الشركة لأول مرة بأبعاد صغيرة، خضع للاختبار وفقا للمعايير في اطار مشروع وطني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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