قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن تعمد السعودية في تاخير اصدار التأشيرات للوفد الايراني حال دون مشاركته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة.

واضاف موسوي في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين: أن الاذن باصدار التاشيرات لم يحصل الا الليلة الماضية الامر الذي لايتيح للوفد الايراني بالمشاركة في الاجتماع الذي يعقد صباح اليوم في جدة.

وإثر الاعلان عن "صفقة القرن" من قبل الرئيس الأمريكي وبناء على اقتراح من السلطة الفلسطينية وبدعوة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في جدة بالسعودية اليوم الاثنين لمناقشة الخطة واتخاذ موقف بشأنها.

وكان موسوي، قد صرح مساء امس، ان السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي لبحث "صفقة القرن" في مقرها بجدة، واضاف، رغم ان الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وجه الدعوة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها احد الاعضاء الفاعلين في المنظمة للمشاركة في اجتماع جدة، الا ان الحكومة السعودية - التي تستضيف الامانة العامة للمنظمة في جدة – وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية، وحتى الساعات الاخيرة قبل عقد هذا الاجتماع، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة مساعد وزير الخارجية "حسين جابري انصاري".

صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لأرض فلسطين

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن الحل الوحيد الممكن لخروج فلسطين من الدهليز المغلق طوال سبعين عاما هو العودة الى الرأي العام بشأن مصير هذا البلد ، واصفا صفقة القرن بأنها تسوية مفروضة وبيع لأرض فلسطين.

وفي مؤتمر صحفي له صباح اليوم الاثنين بارك موسوي للشعب الإيراني واصدقاء الثورة الإسلامية الذكرى الـ41 لإنتصار الثورة بقيادة الامام الخميني الراحل.

واضاف موسوي: اننا نعيش اليوم انتصار أكثر الثورات شعبية، والتي انتصرت واستمرت بالاعتماد على الشعب رغم معارضة القوى الكبرى في العالم.

واكد ان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية ستمضي في طريقها في ظل حماية ودعم الشعب .

من جهة اخرى تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الى زيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الى طهران وقال: ان جوزیف بوریل ستكون له لقاءات مع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي.