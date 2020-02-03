توتنهام يصعق مانشستر سيتي في قمة مثيرة بالدوري الانجليزي حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا ثمينًا مساء يوم الأحد، على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.