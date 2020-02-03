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رقم الخبر: 275119 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
توتنهام يصعق مانشستر سيتي في قمة مثيرة بالدوري الانجليزي

توتنهام يصعق مانشستر سيتي في قمة مثيرة بالدوري الانجليزي

حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا ثمينًا مساء يوم الأحد، على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي توتنهام في المباراة، ستيفن بيرجوين (63) وهيونج مين سون (71).

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني، هذا وانتهت المباراة الاخرى بالتعادل السلبي بين فريقي بيرنلي وارسنال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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