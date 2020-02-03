فاز فولفسبورج على مضيفه بادربورن بنتيجة (4-2) الأحد، في إطار الأسبوع الـ20 من الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط إلى 27 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بادربورن عند 15 نقطة في ذيل الترتيب.

وعلى ملعب (بينتيلير أرينا)، سجل أهداف الضيوف كل من روبن نوتشي (26) والمهاجم دانييل جينزيك هدفين (40 و60) وماكسيميليان أرنولد (76).

بينما أحرز لأصحاب الأرض كل من المدافع بن زيلينسكي (ق22) واليوناني سيباستيان فاسيلاديس (ق72).

كما تغلب في المباراة الاخرى فريق كولن على ضيفه فرايبورج برباعية نظيفة.