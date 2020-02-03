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رقم الخبر: 275117 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
ثنائية تاريخية تعيد برشلونة للانتصارات في الدوري الإسباني

ثنائية تاريخية تعيد برشلونة للانتصارات في الدوري الإسباني

حقق برشلونة، الانتصار بنتيجة (2-1)، خلال مواجهة ليفانتي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وسجل أنسو فاتي هدفي برشلونة في الدقائق 30 و32، ليصبح أصغر لاعب يحرز ثنائية في تاريخ الليجا، بينما وقع روتشينا على هدف ليفانتي في الدقيقة (90+3).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، خلف المُتصدر ريال مدريد بفارق 3 نقاط، ويتجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز 13.

هذا وجرت عدة مباريات كانت نتائجها كالتالي:

ليجانيس 2 – ريال سوسييداد 2

ايبار 1 – ريل بيتيس 1

اتلتيك بيلباو صفر – خيتافي 2

اشبيلية 1 – الافيس 1

فياريال 3 – اوساسونا 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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