ايران

📌 روحاني لدی زیارته مرقد الامام الراحل: الجمهوریة التي لا ترتبط بالدین والاسلام، لن تبقی

📌 السید حسن الخمیني: لیس هناک من سبیل سوی انتهاج طریق الثورة الاول

جمهوري اسلامي

📌 ثلاثون سیاسي امریکي رفیع یعلنون معارضتهم لـ"صفقة القرن"

📌 نائب حزب الله لبنان: لا مکان لاسرائیل علی أرض فلسطین

📌 رئیس الوزراء العراقي الجدید: ساشکل الحکومة بعیداً عن المحاصصة

📌 عدد ضحایا فایروس "کورونا" في الصین یصل الی 304 اشخاص

كيهان

📌 قائد الثورة: البلاد بحاجة الی عناصر ثوریّة ومؤمنة الیوم أکثر من أي وقت مضی

📌 بدء العد العکسي لتحریر مدینة "السراقب" السوریة

📌 اعلان امریکا عن ارتیاحها من انتشار فایروس "کورونا" یثیر سخط الصینیین

آرمان ملي

📌 رئیس السلطة القضائیة: ابناء الشعب صوتوا للمقاومة والصمود عند تشییعهم للقائد سلیماني

دنياي اقتصاد

📌 ایران ترحب بانتخاب رئیس الوزراء العراقي الجدید

📌 کمالوندي: الهدف من الحظر علی صالحی، هو وقف التخصیب

آفتاب يزد

📌 مسؤول السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي في ایران لانقاذ الاتفاق النووي

شرق

📌 اللواء "قاآني" یتحدث هاتفیاً مع "اسماعیل هنیة" و"زیاد نخاله"