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رقم الخبر: 275116 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:08 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاثنين:

 

ايران

📌 روحاني لدی زیارته مرقد الامام الراحل: الجمهوریة التي لا ترتبط بالدین والاسلام، لن تبقی

📌 السید حسن الخمیني: لیس هناک من سبیل سوی انتهاج طریق الثورة الاول

جمهوري اسلامي

📌  ثلاثون سیاسي امریکي رفیع یعلنون معارضتهم لـ"صفقة القرن"

📌   نائب حزب الله لبنان: لا مکان لاسرائیل علی أرض فلسطین

📌  رئیس الوزراء العراقي الجدید: ساشکل الحکومة بعیداً عن المحاصصة

📌  عدد ضحایا فایروس "کورونا" في الصین یصل الی 304 اشخاص

كيهان

📌  قائد الثورة: البلاد بحاجة الی عناصر ثوریّة ومؤمنة الیوم أکثر من أي وقت مضی

📌 بدء العد العکسي لتحریر مدینة "السراقب" السوریة

📌 اعلان امریکا عن ارتیاحها من انتشار فایروس "کورونا" یثیر سخط الصینیین

آرمان ملي

📌 رئیس السلطة القضائیة: ابناء الشعب صوتوا للمقاومة والصمود عند تشییعهم للقائد سلیماني

دنياي اقتصاد

📌 ایران ترحب بانتخاب رئیس الوزراء العراقي الجدید

📌 کمالوندي: الهدف من الحظر علی صالحی، هو وقف التخصیب

آفتاب يزد

📌  مسؤول السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي في ایران لانقاذ الاتفاق النووي

شرق

📌 اللواء "قاآني" یتحدث هاتفیاً مع "اسماعیل هنیة" و"زیاد نخاله"

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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