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|رقم الخبر: 275116
|تاريخ النشر: شباط 03, 2020
|الوقت: 11:08
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاثنين:
ايران
📌 روحاني لدی زیارته مرقد الامام الراحل: الجمهوریة التي لا ترتبط بالدین والاسلام، لن تبقی
📌 السید حسن الخمیني: لیس هناک من سبیل سوی انتهاج طریق الثورة الاول
جمهوري اسلامي
📌 ثلاثون سیاسي امریکي رفیع یعلنون معارضتهم لـ"صفقة القرن"
📌 نائب حزب الله لبنان: لا مکان لاسرائیل علی أرض فلسطین
📌 رئیس الوزراء العراقي الجدید: ساشکل الحکومة بعیداً عن المحاصصة
📌 عدد ضحایا فایروس "کورونا" في الصین یصل الی 304 اشخاص
كيهان
📌 قائد الثورة: البلاد بحاجة الی عناصر ثوریّة ومؤمنة الیوم أکثر من أي وقت مضی
📌 بدء العد العکسي لتحریر مدینة "السراقب" السوریة
📌 اعلان امریکا عن ارتیاحها من انتشار فایروس "کورونا" یثیر سخط الصینیین
آرمان ملي
📌 رئیس السلطة القضائیة: ابناء الشعب صوتوا للمقاومة والصمود عند تشییعهم للقائد سلیماني
دنياي اقتصاد
📌 ایران ترحب بانتخاب رئیس الوزراء العراقي الجدید
📌 کمالوندي: الهدف من الحظر علی صالحی، هو وقف التخصیب
آفتاب يزد
📌 مسؤول السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبي في ایران لانقاذ الاتفاق النووي
شرق
📌 اللواء "قاآني" یتحدث هاتفیاً مع "اسماعیل هنیة" و"زیاد نخاله"
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