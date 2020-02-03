تعادل بوردو أمام ضيفه أوليمبيك مارسيليا سلبيا، الأحد، في ختام الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة، وبوردو إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب (نوفو ستاد دي بوردو)، كان أداء الفريقين متقاربا إلى حد كبير، ولم يشهد اللقاء أية خطورة محققة.

وهذا هو التعاد الثاني على التوالي لمارسيليا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أنجيه سلبيا أيضا، والسابع له هذا الموسم.

نيس 2 – ليون 1

ميتز 3 – سانت ايتيان 1

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تعادل بوردو أمام ضيفه أوليمبيك مارسيليا سلبيا، الأحد، في ختام الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة، وبوردو إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب (نوفو ستاد دي بوردو)، كان أداء الفريقين متقاربا إلى حد كبير، ولم يشهد اللقاء أية خطورة محققة.

وهذا هو التعاد الثاني على التوالي لمارسيليا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أنجيه سلبيا أيضا، والسابع له هذا الموسم.

نيس 2 – ليون 1

ميتز 3 – سانت ايتيان 1