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رقم الخبر: 275115 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
تعادل باهت بين بوردو ومارسيليا في الدوري الفرنسي

تعادل باهت بين بوردو ومارسيليا في الدوري الفرنسي

تعادل بوردو أمام ضيفه أوليمبيك مارسيليا سلبيا، الأحد، في ختام الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة، وبوردو إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب (نوفو ستاد دي بوردو)، كان أداء الفريقين متقاربا إلى حد كبير، ولم يشهد اللقاء أية خطورة محققة.

وهذا هو التعاد الثاني على التوالي لمارسيليا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أنجيه سلبيا أيضا، والسابع له هذا الموسم.

نيس 2 – ليون 1

ميتز 3 – سانت ايتيان 1

 

 

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 تعادل بوردو أمام ضيفه أوليمبيك مارسيليا سلبيا، الأحد، في ختام الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة، وبوردو إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب (نوفو ستاد دي بوردو)، كان أداء الفريقين متقاربا إلى حد كبير، ولم يشهد اللقاء أية خطورة محققة.

وهذا هو التعاد الثاني على التوالي لمارسيليا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أنجيه سلبيا أيضا، والسابع له هذا الموسم.

نيس 2 – ليون 1

ميتز 3 – سانت ايتيان 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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