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رقم الخبر: 275114 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 11:10 الاقسام: رياضة  
كانساس يتوج بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
وجرى تكريم لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت ..

كانساس يتوج بلقب دوري كرة القدم الأمريكية

أحرز كانساس سيتي تشيفز، لقب دوري كرة القدم الأمريكية، بعد التفوق 31-20 على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في المباراة النهائية للمسابقة (سوبر بول) ليتوج لأول مرة في 50 عاما الأحد.

وكان تشيفز متأخرا 10-20 في الربع الأخير، قبل أن يتألق باتريك ماهومز ويقود فريقه لتسجيل النقاط المتتالية في أكثر من 5 دقائق بقليل، ليمنح الأفضلية لكانساس سيتي، وهذه ليست أول مرة يحقق فيها كانساس سيتي انتفاضة مذهلة.

وفي الأدوار الإقصائية، قاتل تشيفز بعد التأخر 0-24، وفاز على هيوستون تكسانز وتعافى من التأخر 0-10 وتفوق على تينيسي تايتانز.

ونال ماهومز (24 عاما) جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، ليكون على مستوى التوقعات بأن يصبح النجم القادم في اللعبة.

ونجح آندي ريد مدرب تشيفز في حصد اللقب، حيث كان أكثر مدرب غير متوج يحقق الفوز في مباريات بالأدوار التمهيدية برصيد 207 انتصارات.

من جهة أخرى وقف الجميع، دقيقة من الصمت تكريما لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، أمس الأحد.

ولقى براينت حتفه إلى جانب ابنته جيانا، و7 أشخاص آخرين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

ووقف اللاعبون من فريقي كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز عند خط 24 ياردة تكريما لبراينت الذي ارتدى القميص رقم 24 خلال أغلب مسيرته المذهلة على مدار عقدين مع لوس أنجلوس ليكرز.

وظهرت صورة براينت مع ابنته في شاشة عملاقة في ستاد هارك روك الممتلئ بالمشجعين.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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