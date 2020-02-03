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رقم الخبر: 275111 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 10:01 الاقسام: دوليات  
عدد الاصابات بعدوى فيروس "كورونا" خارج الصين بلغ 148

عدد الاصابات بعدوى فيروس "كورونا" خارج الصين بلغ 148

بلغ عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس "كورونا" القاتل خارج الصين 148 حالة، وفقا لما ذكرت قناة CGTN التلفزيونية الصينية الحكومية اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنبنغ بوست" الصينية، أن 95 حالة إصابة تم تسجيلها في آسيا خارج الصين، و 23 في أوروبا، و 13 في أمريكا الشمالية، و 12 في أستراليا.

وأمس كشف النقاب عن أول حالة وفاة خارج الصين، حيث توفي شخص في الفلبين بهذا الفيروس المميت.

وأصيب 15 شخصا في هونغ كونغ الصينية و8 في ماكاو الصينية أيضا، و10 في تايوان. وفي البر الرئيسي للصين، ارتفع عدد المصابين إلى 17.205 شخصا، فيما وصل عدد الضحايا إلى 361، وتم علاج 475 شخصا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس، بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 22 دولة حول العالم.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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