تدشين 2927 مشروعا لصناعة الكهرباء شمال غربي البلاد تم تدشين الفين و927 مشروعا لصناعة الكهرباء في مجال البنى التحتية والخدماتية وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد) بالتزامن مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.