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رقم الخبر: 275109 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 09:47 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 2927 مشروعا لصناعة الكهرباء شمال غربي البلاد

تدشين 2927 مشروعا لصناعة الكهرباء شمال غربي البلاد

تم تدشين الفين و927 مشروعا لصناعة الكهرباء في مجال البنى التحتية والخدماتية وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد) بالتزامن مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل شركة الكهرباء الاقليمية في محافظة آذربايجان الشرقية وشركة توزيع الكهرباء في هذه المحافظة وشركة توزيع الكهرباء في مدينة تبريز(مركز المحافظة) من خلال استثمار بقيمة الفي مليار ريال (الدولار يساوي 42000 ريال حسب التسعيرة الحكومية).

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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