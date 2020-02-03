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|رقم الخبر: 275100
|تاريخ النشر: شباط 02, 2020
|الوقت: 18:31
|الاقسام: اقتصاد
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وزير الاتصالات الايراني: التجارة الرقمية ستبلغ 10 بالمائة من اقتصاد البلاد
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بان التجارة الرقمية للبلاد ستبلغ 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025 .
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار آذري جهرمي الى انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية السبت وقال، لقد تقرر في هذا الاجتماع بان تبلغ التجارة الرقمية 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025
واضاف، هنالك حاجة لإجراء الكثير من التغييرات لاحلال اقتصاد الشركات الناشئة "ستارت اب" بدلا عن اقتصاد النفط، اذ ان مشاكل القرن 21 بحاجة الى حلول من القرن ذاته.
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