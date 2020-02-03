  • الإثنين ٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275100 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاتصالات الايراني: التجارة الرقمية ستبلغ 10 بالمائة من اقتصاد البلاد

وزير الاتصالات الايراني: التجارة الرقمية ستبلغ 10 بالمائة من اقتصاد البلاد

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بان التجارة الرقمية للبلاد ستبلغ 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025 .

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار آذري جهرمي الى انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية السبت وقال، لقد تقرر في هذا الاجتماع بان تبلغ التجارة الرقمية 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025 

واضاف، هنالك حاجة لإجراء الكثير من التغييرات لاحلال اقتصاد الشركات الناشئة "ستارت اب" بدلا عن اقتصاد النفط، اذ ان مشاكل القرن 21 بحاجة الى حلول من القرن ذاته.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1034 sec