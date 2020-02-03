أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي بان التجارة الرقمية للبلاد ستبلغ 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025 .

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار آذري جهرمي الى انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية السبت وقال، لقد تقرر في هذا الاجتماع بان تبلغ التجارة الرقمية 10 بالمائة من اجمالي اقتصاد البلاد لغاية العام 2025

واضاف، هنالك حاجة لإجراء الكثير من التغييرات لاحلال اقتصاد الشركات الناشئة "ستارت اب" بدلا عن اقتصاد النفط، اذ ان مشاكل القرن 21 بحاجة الى حلول من القرن ذاته.