وفي تصريحه لمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران اشار العميد شكارجي الى ان نظام الهيمنة يحيك كل عام المئات من المؤامرات للقضاء على الثورة الاسلامية ورغم ذلك نرى الثورة تصبح اقوى امام العدو عاما بعد عام واضاف، من الواضح اليوم مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالمقابل مكانة نظام الهيمنة، فالثورة تزداد عظمة وهيبة فيما يقترب المستكبرون من زوالهم يوما بعد يوم.

واكد العميد شكارجي بان رؤيتنا من الان فصاعدا سوف لن تكون دفاعية بل هجومية واضاف، ان المؤشرات تدل على ان مستضعفي العالم قد اصبحوا يدا واحدة لمواجهة اميركا وبريطانيا واذنابهما ومن ضمنهم المنافقون الخبثاء (زمرة خلق الارهابية) والذين يبتسمون للعدو.

واعتبر استشهاد سليماني بانه كان امرا صعبا علينا ولكن بفضل هذا الاستشهاد انكسرت هيبة اميركا، واشار الى الصفعة التي وجهتها ايران لاميركا واضاف، انه على اميركا ان تعلم باننا سوف لن نتراجع امام ضغوطها القصوى بل سنوجه لها صفعات اقوى.

واكد ان العدو لم يدرك بان ما سيواجهه من مدرسة الشهيد سليماني اكبر مما واجهه من الشهيد سليماني نفسه واضاف، اننا نعتبر افضل انواع الاستشهاد هو في المواجهة مع القوات الاميركية والاسرائيلية.