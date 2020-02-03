وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، الأحد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع.

وأبلغ مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة سبوتنيك، بأن غريفيث وصل ونائبه معين شريم على متن طائرة أممية.

وفي السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي يمني إن "غريفيث سيناقش خلال زيارته مع قيادة حركة أنصار الله، تخفيض التصعيد العسكري والتهدئة إثر تصاعد المواجهات في محافظتي الجوف ومأرب خاصة أن الأخيرة تمثل مركز قيادة قوات هادي وسقوطها بيد أنصار الله، ما يعني القضاء على أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة".

في سياق آخر شهدت العاصمة صنعاء عصر السبت، مسيرة نسائية حاشدة نظمها القطاع النسائي رفضاً لصفقة ترامب المشؤومة وتأكيدا على التمسك بالقضية الفلسطينية.

ورفعت المشاركات في المسيرة الهتافات واللافتات المنددة بالصمت العربي والكيانات والهيئات الدينية إزاء حالة الخنوع والتواطؤ في تمرير مشروع الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية.

وألقيت في المسيرة كلمات دعت أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى عدم السكوت إزاء هذه المؤامرة ودعم محور المقاومة لمواجهة الأنظمة العميلة الخانعة للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وأكدت الكلمات أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية والإسلامية، مشددة على أهمية استمرار فضح المؤامرات التي يحيكها أعداء الإسلام ضد مقدسات وثوابت الأمة وفي المقدمة القدس الشريف.

وباركت المسيرة عملية "البنيان المرصوص" والتي شكلت ضربة موجعة لمرتزقة العدوان ورسائل عزة وبأس لمواجهة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا والكيان الصهيوني.

وأدان البيان الختامي للمسيرة الموقف المتخاذل لبعض الأنظمة العربية بوجه خاص النظامين السعودي والإماراتي، مؤكدا على أن المواقف المؤيدة للصفقة تمهد الطريق للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني.

واعتبر بيان المسيرة هذه الصفقة عدوانا سافرا يستهدف الأمة، ما يستدعي توحيد الصفوف في مواجهتها والتمسك بالقضية الفلسطينية.

وأكد البيان وقوف حرائر اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان السافر منذ خمس سنوات.

من جانب آخر أفاد مصدر مسؤول في ميناء الحديدة، مساء السبت، أن بحرية تحالف العدوان تواصل احتجاز 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والغذائية منها 2 احتجزتا بعد تفريغ الحمولة.

وقال المصدر إن السفن المحتجزة تحمل 161663 طنًا من المشتقات النفطية و8518 طنًا من الغاز و68130 طنًا من المواد الغذائية.

يشار إلى أن تحالف العدوان يفرض حصاراً خانقا على أبناء الشعب اليمني للسنة الخامسة على التوالي، في جريمة إبادة جماعية وتواطئ دولي وأممي غير مسبوق.