*كوشنر يهدد الفلسطينيين: تمسكوا بمواقفكم تجاه "صفقة القرن" ولن تحصلوا على شيء *العدو الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة شمال غزة *مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية واعتقالات في الضفة

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن "علاقة السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة منقطعة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأشار إلى أن السلطة لم تُجر أي اتصالات أو لقاءات مع واشنطن خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس، لكن الأخير رفض الاتصالات والرسائل.

وأضاف الأحمد أن "السلطة الفلسطينية اتخذت قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومارسته على أرض الواقع منذ عامين، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لكن بقيت العلاقات الأمنية بين المخابرات الفلسطينية و السي أي أيه الأمريكي قائمة، وبالتالي تصريحات الرئيس أبو مازن تخص هذا الجزء، أي قطع العلاقات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة إذا استمرت في خطتها المعروفة باسم صفقة القرن".

وقال عزام الأحمد إن "الولايات المتحدة تستغل العلاقة الأمنية مع الأجهزة الفلسطينية وتُسوق التواصل بأنه للتشاور حول صفقة القرن، وهذا غير صحيح، ما استدعى قطع كافة العلاقات"، مؤكدا أن السلطة لم تعد في حاجة لأي نوع من العلاقات مع واشنطن على حد وصفه.

وحول العلاقة بين السلطة الفلسطينية و" إسرائيل"، اعتبر الأحمد أن طبيعة العلاقات مع الكيان الصهيوني تحتلف عن نظيرتها مع واشنطن؛ لاحتواء اتفاقية أوسلو على محاور عدة منها الأمني، الاقتصادي و الإداري، ولا يوجد شيء اسمه اتفاق أمني بين فلسطين و" إسرائيل" إطلاقا، بل هناك فقرة صغيرة ضمن اتفاق أوسلو.

وأردف قائلا:"ما دامت" إسرائيل" تتنصل من الاتفاقيات، فنحن في حل من كل الاتفاقيات الموقعة بيننا".

وتابع الأحمد "المتحدث باسم حكومة الاحتلال قال في خضم تعليقه على قرار أبو مازن قطع العلاقات إن الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته؛ لممارسة الاحتلال كما كان الوضع قبل أوسلو"، واستبعد الأحمد في الوقت ذاته خيار حل السلطة الفلسطينية.

من جهته قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، مساء السبت، إن أمريكا لن تستمر في منح المعونة لمن ينتقدها.

وتابع في حواره لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب: "المعونة لا تأتي لمن ينتقدنا، بمجرد أن وجه الفلسطينيون الانتقاد للولايات المتحدة، قلنا إن أموالنا ليست استحقاقات وتوقفنا".

ولفت "كوشنر" في حديثه إلى إن الولايات المتحدة تحدثت مع الكثير من الفلسطينيين الذين شاركوا في المفاوضات وكانت لها نقاشات غير مباشرة مع القيادة قبل الإعلان عن "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين انتقدوا أمريكا وقالوا أشياء غير منطقية، بحسب تعبيره.

وأكد صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "استمرار القضية الفلسطينية بدون حل سيؤدي إلى زيادة التطرف وإلى لجوء الجهاديين لاستغلال هذه الموضوعات لإثارة الكراهية، ودفع الناس للقيام بأفعال السيئة".

وأوضح: "ما فعلناه هو أننا حاولنا أن نكون أول من يضع خريطة للسلام، وهذا شىء لم يتم من قبل، ولم يتم تنفيذه في سياق المفاوضات، ولم تكن هناك خريطة وافقت" إسرائيل" عليها، إن هذه خطوة رئيسية تاريخية استطاع الرئيس ترامب وحده أن ينجزها بسبب علاقته الوثيقة بـ" إسرائيل"، ولأن الشعب الإسرائيلي يثق بالرئيس ترامب وكذلك الكثير من الدول العربية في المنطقة، لكن الشعب الإسرائيلي يفهم أن أمن المنطقة مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب وأنه يتفهم شواغلهم الأمنية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، على مدار العامين السابقين، تحدثت مع كافة القادة العرب وحصلت منهم على نتائج واهتمامهم جميعا بالقضية الفلسطينية، متابعا: "كلهم أرادوا رؤية الفلسطينيين يعيشون حياة أفضل، وكانوا يدفعوننا بمنتهى القوة لخلق شيء من شأنه كسر الجمود".

وذكر أن الخطة الأمريكية للسلام خطوة كبيرة من" إسرائيل" لصنع السلام وعرض صلب وجاد، مستطردا: "على القيادة الفلسطينية المشاركة في العرض، وإذا كانت هناك أشياء يريدون تغييرها ولا تعجبهم الأماكن التي رسمناها فليأتوا ويقولوا لنا أين يريدون رسم الخطوط، أما إذا أرادوا الموقف الذي تمسكوا به على مدار 25 عاما ولم يحصلوا عليه فلن يحصلوا عليه".

ميدانياً قصفت طائرات العدو الصهيوني، فجر الأحد، بعدة صواريخ أرضا زراعية قرب موقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة "صفا" أن طائرات العدو أغارت بعدة صواريخ وبفارق زمني ضئيل على أرض قرب موقع فلسطين التابع للمقاومة، شمالي بلدة بيت لاهيا.

وأضافت بأن ألسنة اللهب تصاعدت من مكان القصف، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن مقاومين أطلقوا النار من سلاح متوسط تجاه طائرات العدو خلال عملية القصف.

وكان الإعلام العبري زعم في وقت سابق سقوط صاروخ على المجلس الإقليمي في منطقة مفتوحة، بعد انطلاق صافرات الإنذار.

إلى ذلك شنت قوات العدو الصهيوني، الأحد، حملة مداهمات واعتقالات بينهم أطفال في الضفة الغربية، فيما اعتدى مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين المقيمين في جبل الرحمة بالخليل.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن شهود عيان قولهم: إن مجموعة مسلحة من مستوطني البؤرة الاستيطانية المسماة "رمات يشاي" الجاثمة على أراضي وممتلكات المواطنين وسط مدينة الخليل اعتدوا قرب حاجز العدو العسكري المقام على الطريق المؤدية الى جبل الرحمة، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته اثناء ذهابهم بسيارتهم إلى المستشفى، ما تسبب بإصابة العائلة بكدمات وحالة رعب وإلحاق أضرارا مادية بالسيارة.

وكان مستوطنون مسلحون هددوا في وقت سابق، مساء السبت، الأهالي الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة، وعرقلوا حركتهم ومنعوهم بالتعاون مع جنود العدو المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، من الوصول إلى المنطقة.

وفي سياق الاعتقالات فقد اعتقلت قوات العدو طفلا من بلدة بيت أمر شمالا، وآخر من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

كما داهمت قوات العدو بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وسلّمت بلاغات لعدد من الشبان لمقابلة مخابراتها.