أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، عن تخصيص مبلغ ملياري دولار لمشاريع إستثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في بيان نشرته "وكالة أنباء الإمارات" أن "هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية".