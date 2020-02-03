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رقم الخبر: 275093 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 17:59 الاقسام: عربيات  
الإمارات تخصص ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا

الإمارات تخصص ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا

أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، عن تخصيص مبلغ ملياري دولار لمشاريع إستثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في بيان نشرته "وكالة أنباء الإمارات" أن "هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 

 
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مصدر الخبر: أبوظبي ـ وكالات
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