أعلنت لجنة متابعة شؤون المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية عن نيّة السلطات السعودية تحويل مجموعة من المعتقلين لديها إلى المحكمة الجزائية المختصة، وذلك إثر انتقادات وجهت للسلطات السعودية حول عدم تبرير إعتقالهم الذي أكمل العام.

وكانت السلطات السعودية قد إحتجزت في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً بلا تهم وأفرجت عن بعضهم دون توجيه أي لائحة إتهام.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي نظّم أهالي المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الذين تم اعتقالهم منذ شهور من دون توجيه أية تهمة إليهم.