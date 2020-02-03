اتخذت الدول الخليجية الست، إجراءات احترازية صحية، لمواجهة احتمالات وصول فيروس "كورونا" المستجد، من خلال القادمين من الصين، وخاصة من مدينة ووهان وسط البلاد، التي ظهر فيها الفيروس المتسبب بوفاة أكثر من 300 شخص، حتى الآن.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين، "وذلك للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد".

كما وصلت الأحد إلى العاصمة السعودية، الرياض، طائرة خاصة قادمة من ووهان أجلت 10 طلاب سعوديين، وذلك بتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأعلنت الخطوط السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة غوانزو (جنوب - شرق الصين)، اعتبارا من مساء الأحد.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج الفحص المخبري الذي تم إجراؤه على 25 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تؤكد خلو 23 منهم من الفيروس، في حين ستظهر نتائج الحالتين المتبقيتين في وقت لاحق.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة الماضية، المواطنين البحرينيين إلى عدم السفر إلى الصين، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة. وأصبح عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمسة، بعد تسجيل 4 حالات لعائلة صينية قدمت من ذات المدينة، وما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وفرضت السلطات الكويتية تدابير إحترازية في مطاراتها، تمثلت في فحص القادمين من الصين، تحسبا من وصول حالات مصابة إلى البلاد.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأحد، بتسجيل 2590 إصابة جديدة بالفيروس القاتل الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي.