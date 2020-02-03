صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي: ان هدف أمريكا من فرض عقوبات على "علي أكبر صالحي" هو وقف تخصيب اليورانيوم، مؤكداً ان هذه العقوبات ستزيد من إرادة ايران على متابعة خطواتها في مسيرتها النووية بقوة.

ووصف بهروز كمالوندي العقوبات الجديدة على "علي اكبر صالحي" بأنها حرب نفسية وإعلامية، مؤكداً انهم لن يحققوا غايتهم في هذا المجال.

وقال: لا يحمل الأمريكيون سوء فهم لظروف ومعطيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل لا يحملون أيضاً فهماً أساسياً صحيحاً للقضايا الدولية الكبرى، وبالتالي فهم يتخذون خطوات غريبة وعجيبة وغير فعالة على الساحة السياسية.

وأضاف قائلاً: تقوم الولايات المتحدة بحظر أصول بعض الأشخاص وتجميدها، لكن الدكتور صالحي ليس لديه أي أصول أو ممتلكات في أمريكا. لذلك، ليس لهذه العقوبات أي قيمة أو ضمان عملي، والغاية منها إثارة بعض الصخب الإعلامي والسياسي فقط.

وأكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية: ان مثل هذه الخطوات الامريكية عديمة الجدوى، وقال: ان البرنامج النووي الإيراني يتمتع بالشفافية ولأغراض سلمية ولا يقوم على تصرفات وسياسات الدول الأخرى، وسنفعل ما هو الأفضل للبلاد. ومن الواضح ان هذه الإجراءات لن تؤثر على البرنامج النووي الإيراني، وستمضي ايران قدماً في برنامجها النووي نحو الأفضل.

وعلقت منظمة الطاقة النووية الوطنية في تغريدة أمس الاحد، ان فرض الحظر على "علي أكبر صالحي" ووزير الخارجية "محمد جواد ظريف" هو بمثابة حظر المفاوضات الدولية والتنمية العلمية.

يذكر ان اميركا كانت قد أدرجت من قبل أسماء الكثير من المسؤولين والشخصيات الطبيعية والاعتبارية من ايران في قائمة الحظر في إطار إرهابها الاقتصادي كي تعمل حسب زعمها على فرض العزلة على الجمهورية الاسلامية الايرانية.