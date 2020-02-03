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رقم الخبر: 275089 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال بيسكوف: إن رد فعل فلسطين وعدد من الدول العربية على خطة ترامب تجعلنا نفكر بمدى قابليتها للحياة.

وقال بيسكوف: "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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