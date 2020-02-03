الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي".