* علاوي يدعو الى إستمرار التظاهرات والحوار مع المتظاهرين ويؤكد عدم رضوخه لضغوط الكتل السياسية * رئيس الوزراء الجديد يشكر المرجعية العليا لدورها المهم في هذه المرحلة المفصلية

بعد مخاض عسير تم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، وفي أول كلمة له دعا علاوي المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا انه لن يرضخ لضغوط الكتل السياسية.

وجاء ترشيح محمد توفيق علاوي نتاج توافق بين الكتلتين الأكبر في البرلمان هما "الفتح" و"سائرون"، وكشف رئيس الجمهورية بأن غالبية القوى السياسية أيدت الترشيح وأن عمر الحكومة سيتحدد بناء على أدائها والضغوط التي تمارسها القوى السياسية نحو إجراء إنتخابات مبكرة.

هذا ورحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية " سيدعباس موسوي"، بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق، وقال: ان ايران في إطار مواصلة دعمها استقلال والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، ترحب بهذا الانتخاب.

وأكد موسوي الاحد ان ايران تدعم المطالب الشرعية لشعبه وحكومته لخروج القوات الامريكية من أراضيه.

وتمنى الناطق الرسمي للخارجية الايرانية التوفيق لرئيس وزراء العراق الجديد قائلاً: نريد ان يتمكن " محمد توفيق علاوي " بتشكيل حكومته تلبية لمطالب الشعب والمرجعية الدينية في العراق.

وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة كفاءات واجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

وفي سياق ردود الأفعال، أعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة أن هذا اليوم سيسجّل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من إختار رئيسا لوزرائه. فيما أكد حزب الدعوة الإسلامي أنه لم يكن جزءا من سيناريو إختيار رئيس الوزراء. فيما انقسمت الحركات الشعبية وساحات التظاهر بين مؤيد ومعارض.

وستكون التشكيلة الحكومية وحصولها على ثقة البرلمان أولى التحديات التي يواجهها محمد توفيق علاوي وليست أخرها.

ودعا الى إطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، وفيما أكد أنه سيشكل فريقا إستشاريا في مكتبه بهذا الشأن، تعهد بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال علاوي في كلمة له مساء السبت: "اؤكد الالتزام بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع صناعية واستثمارية وعدم الإعتماد على النفط".

وتعهد علاوي بـ"محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب"، كما تعهد بـ"حماية العراق من أي تدخل خارجي وعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".

ودعا علاوي الى "اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، وقال: سأشرف على هذا الحوار لحل أزمات البلد والوصول به الى بر الأمان"، متعهداً بـ"حماية المتظاهرين السلميين واطلاق سراح الأبرياء".

وتابع: "سأشكل فريقا إستشاريا في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من المتظاهرين"، داعياً الى "الاستمرار في التظاهرات لتحقيق الاصلاحات المنشودة".

وأعلن محمد توفيق علاوي، السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.

وقال محمد توفيق علاوي: إن تكليفي بهذا المنصب يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة وأعاهد الشعب بان أسعى لخدمة العراق.

وتوجه محمد توفيق علاوي بالشكر الى المرجعية العليا في العراق لدورها المهم في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.

الى ذلك اتفق رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، والمكلف محمد توفيق علاوي على العمل سويا بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف.

وحسب بيان نشرته الحكومة العراقية، مساء السبت، ‎بارك "عبد المهدي لمحمد توفيق علاوي، على تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد، معربا عن "وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهمته المقبلة".

‎وإتفق الطرفان، على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل معا بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه.

هذا وقالت السفارة الأمريكية في بغداد: إن ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة "يجب أن يتبعه تحقيق لمطالبات المتظاهرين العراقيين".

وادعى البيان: انه "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي، وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".

وأكد مصدر عراقي، "تفاهمات جرت بين زعيمي تحالف الفتح هادي العامري وتحالف سائرون مقتدى الصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق إستقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.

* محمد توفيق حسين علاوي في سطور

سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

* دراسته

أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر أن يترك الجامعة ويترك العراق إلى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على إثر أحداث الأربعين، التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

* نشاطه المهني

شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية في أبوغريب في العراق فضلاً عن صناعات الموزايك وال PVC والبلاستيك في العراق قبل أن يتم مصادرة جميع أمواله وأموال عائلته من قِبَل نظام صدام حسين. أسّس شركة (First Call) لصناعة الأقراص المُدمجة في بريطانيا. عمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.

* نشاطه الاجتماعي

عضو فاعل في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة في جنيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من خلال (منظمة الحوار بين الأديان) (Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان وبالذات الإنسان العراقي خلال فترة الحصار على العراق والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البائد.

مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع وإغاثة الأقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابق.

* نشاطاته السياسية

علاقاته بالأحزاب الاسلامية والمعارضة

كان توجهه إسلاميّاً وقريباً من اية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر منذ أن كان طالباً في جامعة بغداد، وقد اضطر لمغادرة العراق في الصف المنتهي في جامعة بغداد بداية عام 1977 وأنهى دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت. انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ثم ترك الحزب عندما اختلفوا مع السيد محمد باقر الصدر، اعترض عليه الكثير من الإسلاميين بسبب قربه من إياد علاوي واختلافه مع الأحزاب الإسلامية، وقد أوضح موقفه هذا في مؤتمر عام في العاصمة الأردنية عمان في بداية عام 2015.

* التحاقه بالكتل الوطنية

وكان محمد علاوي يتبنّى مفهوم الدولة المدنية في التفريق بين السياسة والدين، ولذلك دخل المعترك السياسي ضمن قائمة الدكتور إياد علاوي الليبرالية منذ عام 2005 وحتى هذا اليوم بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، القائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.

* المناصب السياسية التي تسنمها

انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة أخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ثم تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في نهاية عام 2012، وقد بين أسباب إستقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الانباء في ذلك الحين. وحاليا يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي.