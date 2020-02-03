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رقم الخبر: 275087 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 17:45 الاقسام: دوليات  
ايران وافغانستان تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
ووفد افغاني يزور طهران قريباً

ايران وافغانستان تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد الرئيس الافغاني اشرف غني ومندوب الخارجية الايرانية محمد ابراهيم طاهريان فرد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي هذا اللقاء الذي جرى، الاحد، في القصر الرئاسي الافغاني، تباحث الجانبان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المحاور التي تباحث الجانبان بشأنها؛ تنمية العلاقات الثنائية ومكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات.

كما أكد أشرف غني وطاهريان فرد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاقليمية بين البلدين.

وتضمنت المحادثات موضوع زيارة وفد افغاني لطهران قريبا للبحث وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الايرانيين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الممثل الخاص لوزير الخارجية، السبت، مع مستشار الأمن القومي الأفغاني "حمد الله محب"، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات الحكومية-الحكومية بين كابول وطهران.

وشدد طاهريان دعم ايران للحكومة، والقانون، وعملية مفاوضات السلام في افغانستان بقيادة الحكومة الافغانية.

وأضاف: ان تحقيق السلام المستديم في أفغانستان لا يتسنى الا من خلال تكريس الحوار الأفغاني-الأفغاني؛ مؤكدا ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام في هذا الصدد.

وتابع: إن إيران أيضا تتطلع الى تعزيز العلاقات الحكومية-الحكومية مع أفغانستان وتؤكد إلتزامها بتعزيز العلاقات مع أفغانستان في هذا الإطار.

وكذلك إلتقى طاهريان، الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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