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رقم الخبر: 275086 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 17:45 الاقسام: محليات  
العام الايراني القادم.. ایران تطلق 4 أقمار اصطناعية للفضاء

العام الايراني القادم.. ایران تطلق 4 أقمار اصطناعية للفضاء

أكد رئيس منظمة الفضاء الايرانية ان لدى العلماء الايرانيين إشراف تام على العلوم والتقنيات الفضائية مضيفا القول: نظرا الى التقدم الذي حققته ايران على صعيد التقنيات الفضائية فإنها ستطلق أربعة أقمار اصطناعية للفضاء خلال العام الايراني القادم.

وأضاف مرتضى براري مساعد وزير الاتصالات رئيس منظمة الفضاء الايرانية في تصريح لوكالة انباء "فارس": ان ايران ستطلق أربعة أقمار اصطناعية للفضاء خلال العام (الايراني) القادم وقال: إن العلماء الايرانيين حققوا إنجازات ومكاسب كبيرة على هذا الصعيد.

وفيما أكد ان ايران حاليا هي من ضمن الدول العشر في مجال إمتلاك منصات الاطلاق الفضائية والتاسعة على صعيد تصميم وصناعة الاقمار الاصطناعية قال: خلال العام القادم سيتم في كل موسم اطلاق قمر اصطناعي الى الفضاء، حيث سنضع اربعة اقمار اصطناعية في المدار الارضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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