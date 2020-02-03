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رقم الخبر: 275084 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 16:49 الاقسام: دوليات  
اعتراضات داخلية وخارجية على خطة إنشاء "حاجز عائم"

اعتراضات داخلية وخارجية على خطة إنشاء "حاجز عائم"

رفضت المعارضة اليونانية، ومنظمات دولية، خطة أثينا لإنشاء حاجز عائم قبالة الجزر اليونانية ببحر إيجة، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا"، في بيان، خطة الحكومة بـ"غير الإنسانية" وبـ"العمل المخزي".
وأضاف بيان الحزب: "هذا العمل يؤذي مشاعر التضامن والإنسانية لدى الشعب اليوناني، ويخالف المعايير الأوروبية والدولية".
من جهة أخرى، قال مدير منظمة العفو الدولية في اليونان، غافريل ساكيلاريديس، إن "الحكومة الديمقراطية الجديدة في اليونان تحاول إيجاد طريقة قانونية لتنفيذ هذه الخطة غير القانونية".
وأشار ساكيلاريديس، في تصريحات للصحفيين، إلى "وجود الكثير من علامات الاستفهام حول الخطة، التي تنتهك أبرز الحقوق الإنسانية مثل حق اللجوء".
من جهتها، ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أنها علمت بالخطة اليونانية لإنشاء حاجز عائم من وسائل الإعلام، وستتواصل مع أثينا لفهمها والهدف منها.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليونانية، تخطيطها لإنشاء حاجز عائم قبالة جزرها ببحر إيجة، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها.
وأوضحت الحكومة في بيان، أن الجدار سيمتد في البحر على طول ألفين و700 متر، بينما سيبلغ ارتفاعه 50 سنتيمتر، وسيكون مجهزا بالأضواء الكاشفة.
وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الأراضي اليونانية، العام الماضي، 59 ألف و726 مهاجرا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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