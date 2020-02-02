حمام حاج آقا تراب التاريخي، أحد المباني ذات الصلة بعصر القاجار، الذي بناه الحاج ميرزا محمد تقي (أحد المانحين في المدينة)، وقد اشتهر باسم ابنه، الحاج أغا تراب، وهو معروف أيضاً باسم الحمامات التوأم.

يتكون أساس الحمام من مستطيلين ويقسم الى قسمين الرجال والسيدات حيث تم تثبيت نقش على معلومات المبنى على مدخل قسم الرجال.

يقع باب الحمام على بعد حوالي خمسة سلالم أسفل مستوى الشارع مع اثنين من الأعمدة النصفية الجميلة على كلا الجانبين. يقسم الجدار مساحة داخلية للحمام إلى قسمين، القسم الأول يشمل سردخان (مساحة مع الماء البارد) أو غرفة تغيير الملابس مع أربعة أعمدة حجرية، والقبة والفتحة في الوسط من أجل الإضاءة وتكييف الهواء، المرحضة الجميلة في وسط الغرفة وبعض الغرف من ثلاث جهات. تم رسم مشهد لشاهنامه في الجزء العلوي مفصول عن الأجزاء الأخرى. هناك مجموعة متنوعة من الإستنسل والنباتات المزخرفة بزخارف الطيور وأيضاً نقش في المساحة الداخلية للقبة.

يتضمن القسم الثاني كرمخانه (مساحة بها ماء ساخن) والتي تشبه غرفة التغيير مع أربعة أعمدة في الوسط وقبة أصغر في الأعلى.

مواد هذا الحمام من القرميد ومدافع الهاون والحجر مع الجير زخرفة الجص والبلاط والرسم. يتم تحويل حمام الحاج آغا تراب إلى متحف الإثنوغرافيا حيث يتم عرض حفل الغسيل في قسم الرجال وهانباندان (حفل تقليدي يتعلق بالزفاف) في قسم النساء.