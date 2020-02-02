  • الأحد ٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275081 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 16:07 الاقسام: سياحة  
سوق وكيل .. من أجمل الأسواق الإيرانية
وسط الجزء التقليدي من شيراز

سوق وكيل .. من أجمل الأسواق الإيرانية

بازار وكيل في شيراز، مدينة الحب والشعر، هو من أحد أجمل البازارات (الأسواق) في إيران. تم بناؤه منذ حوالي 200 عام بأمر كريم خان ملك زاند .

يقع بازار وكيل في وسط الجزء التقليدي من شيراز، ويتمتع بطرق مقببة من الطوب معروفة باسم (تحفة معمارية عصر الزندية). تم تصميمه بشكل متقن بحيث يظل الجزء الداخلي بارداً خلال أيام الصيف الحارة ودافئاً خلال فصول الشتاء الطويلة. يحافظ السقف المصنوع من الطوب المقنطر على برودة الجو أو تسخينه في مواسم مختلفة من خلال تنظيم درجة الحرارة.

يعد بازار وكيل مكاناً رائعاً للتجول فيه لساعات والاستمتاع بشراء الكثير من الهدايا التذكارية التي تتراوح من السجاد والملابس الملونة إلى الحرف اليدوية الرائعة والتوابل المتنوعة. يعد سوق وكيل واحداً من مناطق الجذب الرئيسية في شيراز وهو جزء كبير من مجمع زندية الذي يضم أيضاً حمام وكيل ومسجد وكيل وقلعة كريم خان. لتجربة بعض اللحظات الحلوة هناك، ينبغي شرب كوب بارد من خاكيشير كمشروب شهير يعتمد على إزالة السموم أو تناول وعاء كامل من الفالدة كمزيج لذيذ من المعكرونة مع الأرز وماء الورد المثلج والسكر. يقع كل من مسجد ناصر الملك ومنزل زين الملوك وشاه الشراغ على مقربة من بازار وكيل.

سوق وكيلسوق وكيل
سوق وكيلسوق وكيل
سوق وكيلسوق وكيل
سوق وكيلسوق وكيل
سوق وكيلسوق وكيل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3496 sec