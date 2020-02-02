بازار وكيل في شيراز، مدينة الحب والشعر، هو من أحد أجمل البازارات (الأسواق) في إيران. تم بناؤه منذ حوالي 200 عام بأمر كريم خان ملك زاند .

يقع بازار وكيل في وسط الجزء التقليدي من شيراز، ويتمتع بطرق مقببة من الطوب معروفة باسم (تحفة معمارية عصر الزندية). تم تصميمه بشكل متقن بحيث يظل الجزء الداخلي بارداً خلال أيام الصيف الحارة ودافئاً خلال فصول الشتاء الطويلة. يحافظ السقف المصنوع من الطوب المقنطر على برودة الجو أو تسخينه في مواسم مختلفة من خلال تنظيم درجة الحرارة.

يعد بازار وكيل مكاناً رائعاً للتجول فيه لساعات والاستمتاع بشراء الكثير من الهدايا التذكارية التي تتراوح من السجاد والملابس الملونة إلى الحرف اليدوية الرائعة والتوابل المتنوعة. يعد سوق وكيل واحداً من مناطق الجذب الرئيسية في شيراز وهو جزء كبير من مجمع زندية الذي يضم أيضاً حمام وكيل ومسجد وكيل وقلعة كريم خان. لتجربة بعض اللحظات الحلوة هناك، ينبغي شرب كوب بارد من خاكيشير كمشروب شهير يعتمد على إزالة السموم أو تناول وعاء كامل من الفالدة كمزيج لذيذ من المعكرونة مع الأرز وماء الورد المثلج والسكر. يقع كل من مسجد ناصر الملك ومنزل زين الملوك وشاه الشراغ على مقربة من بازار وكيل.