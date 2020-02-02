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رقم الخبر: 275079 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:50 الاقسام: سياحة  
ألـَمــُوت.. إحدى القلاع التاريخية الفريدة في إيران
في محافظة قزوين

ألـَمــُوت.. إحدى القلاع التاريخية الفريدة في إيران

قلعة ألموت، وهي إحدى القلاع التاريخية الفريدة في إيران، تقع في الشمال الغربي من مقاطعة قزوين على قمة الصخر بارتفاع 200 متر أعلى من الأراضي المحيطة.

تتكون هذه القلعة من قلعتين علوية وسفلية تم بناؤها كمبنى رائع والجدران الرباعية التي شيدت باتباع شكل الصخور وظروفها بحيث يكون عرض الجدران مختلفاً بشكل خاص في أجزاء مختلفة.

هناك رواسب حول القلعة في أربعة جوانب، ومدخل القلعة الوحيد هو في نهاية الجانب الشمالي الشرقي للقلعة. وتشتهر القلعة بحسن الصباح، الدعاية للديانة الإسماعيلية في العصر السلجوقي في عام 428 هـ.

هناك بعض الخلاف بين المؤرخين حول تاريخ البناء، ومع ذلك، فهو بلا شك ينتمي إلى العصر الإسلامي المبكر. استولى هولاكو خان على هذه القلعة عام 654 هـ. تم تقليل ازدهار هذه القلعة من خلال الاستيلاء على المكتبة الثمينة وحرقها حتى تحولت إلى سجن ونفي الآن.

قلعة الموت التاريخيةقلعة الموت التاريخية
قلعة الموت التاريخيةقلعة الموت التاريخية
قلعة ألموت التاريخيةقلعة ألموت التاريخية
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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