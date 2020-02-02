يقع القصر في الحديقة الكبيرة التي تُعد جزءاً من حديقة «نقش جهان»، التي بنيت بناءً على طلب الشاه اسماعيل الأول.

تم بناء هذا المبنى عام 1080ه. يحتوي هذا المبنى المثمن على أربع واجهات لا تشبه بعضها البعض. يبدو أن الواجهة الشمالية هي الواجهة الرئيسية بينما يقع مكان حمام السباحة على الجانب الشرقي للواجهة الرئيسية. تم بناء القصر على علو مترين فوق سطح الأرض. يحتوي القصر على طابقين وسلالم في كل جانب يمكن استخدامه للأعلى وللأسفل.

الغرف في الطابق الأول من أركان القصر الأربعة مزينة بالجص والرسم. هناك بركة مثمنة في منتصف القاعة، والمعروفة باسم لؤلؤة مصنوعة من الرخام. حمام السباحة منحوت، بحيث يتسرب الماء من فتحاته مثل اللؤلؤ في مثل هذا التصميم. الحديقة الفاخرة والجميلة التي بنيت حول القصر هي المتنزهات الشهيرة في أصفهان الآن.