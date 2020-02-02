كشف الستار عن خطة الصهر اليهودي الأرثوذكسي لترامب “جاريد كوشنر”، الذي يعد شريكه التجاري الرئيسي ومستشاره، المتأثر باللوبي الصهيوني والثروة الوهابية، مستغلا نوم وغفلة بعض دول المنطقة.

إن الخطة الإسرائيلية الأمريكية المشؤومة التي تم الإعلان عنها في برنامج إعلامي ليست عجبا في عالم خالٍ من الأخلاق والعدالة وحقوق الإنسان، ولكن من الغريب أن يتم الإعلان عن “قرن الصفقة، صفقة القرن”، في ظل موت الإنسانية، وهي تتبع ثلاثة أهداف في وقت واحد.

الاستيلاء على القدس وهضبة الجولان، وفلسطين ولبنان. وتطوير الوجود غير المشروع لنظام الاحتلال الصهيوني في المنطقة. وهروب ترامب ونتنياهو (من المسائلة، ومن حكم المحكمة).

تظهر مسائلة ترامب ومحاكمة نتنياهو أن السياسة الداخلية والسياسة الخارجية تفتقر إلى المصداقية. لن يتم نسيان مشاريعهما التوسعية والحربية من خلال تقديم خطة مشتركة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد.

تبنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية ما يسمى بخطة “صفقة القرن” على يد كوشنر، بغض النظر عن عواقبها السلبية والمدمرة، على أمريكا وفلسطين، وفي غياب القادة الفلسطينيين.

إن غياب فلسطين، باعتبارها المحور الرئيس للتحديات السياسية يعني فقدان مصداقية صفقة القرن. الصفقة دون وجود الأطراف وتوقيعهما غير صالحة قانونيا. وتفتقر إلى أي ضمانات دولية للمصداقية والتطبيق. لذلك، فلسطين وغيرها من الأطراف المجاورة لا تعترف بمثل هذه الخطة.

في العالم المادي وفي نظام الهيمنة ورأس المال، حيث يرى أسياد المال والقوة كل شيء في السلطة والثروة، وينظرون إلى تفوق الإنسان في تفوق القوة والثروة، يعد من الواضح أنه لا مكان للانسانية والحقيقة في العالم.

إن الصهاينة والوهابيين، من خلال تقديم هذه الخطة أحادية الجانب، يسعون إلى التعامل مع النظام الإسرائيلي والحكومة الأمريكية لتدمير فلسطين وإخضاعها، لكن في النهاية تتضرر امريكا وإسرائيل من هذه الصفقة ولن يمر وقت طويل قبل أن تصبح هذه الخطة في خبر كان مثل خطة كامب ديفيد.



