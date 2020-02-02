  • الأحد ٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275072 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:32 الاقسام: محليات  
قدرة القوات المسلحة في الإغاثة تعكس استعدادها التكتيكي
وزير الدفاع:

قدرة القوات المسلحة في الإغاثة تعكس استعدادها التكتيكي

اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد " امير حاتمي " أن ما يميز القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية هو الدعم الشعبي لها وقال: ان قدرة الاغاثة التي تمتاز بها القوات المسلحة تعكس استعدادها التكتيكي.
واضاف العميد حاتمي اليوم الاحد في اجتماع لقادة القوات المسلحة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) ان القوات المسلحة كانت متواجدة في جميع الكوارث الطبيعية ومنها السيول التي اجتاحت محافظات فارس و كلستان وخوزستان و كذلك الزلزال الذي ضرب مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه حيث كانت متواجدة بجميع معداتها وقدمت خدماتها بكل اخلاص خدمة للشعب الايراني العظيم .
وقال ايضا ان مايميز القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية هو الدعم الشعبي لها .
وصرح العميد حاتمي ان ايران وبفضل ثورتها الاسلامية وصلت قواتها المسلحة إلى الاكتفاء الذاتي من ناحية معداتها الدفاعية والعسكرية مؤكدا ان قوة واقتدار القوات المسلحة هو بدعم الشعب وحمايته لها .
و اشار الى الانجازات التي حققتها القوات المسلحة الايرانية في المجالين الدفاعي والعسكري مؤكدا انه بالرغم من ان العدو يواصل اليوم سياساتها السابقة، الا اننا نسعى جاهدين وراء حفظ السلام والامن في البلاد وعدم السماح لفرض حرب على نظام الجمهورية الاسلامية.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec