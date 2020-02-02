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رقم الخبر: 275071 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:29 الاقسام: دوليات  
إعادة الرعایا الايرانيين المقيمين في الصين الى طهران

إعادة الرعایا الايرانيين المقيمين في الصين الى طهران

سيّرت شركة ماهان الايرانية 3 رحلات لإعادة مئات الرعايا الايرانيين المقيمين في الصين الى طهران صباح اليوم الاحد كما صرح المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفرزاده.
وقال رضا جعفرزاده، في تصريح أدلى به لمراسل فارس اليوم الاحد، إن احدى المواضيع التي طرحت في اجتماع النائب الاول لرئيس الجمهورية حول تعليق الرحلات الجوية القادمة من الصين تمثلت في اعداد خطة لاعادة الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد حيث ان الرحلات الجوية القادمة صباح اليوم كانت وفق هذا القرار. 
وردا على سؤال حول الرحلات الجوية الثلاثة القادمة من الصين الى مطار الامام الخميني (رض) والتي كانت بحجم 600 مقعد وعما اذا كانت قد استخدمت كلها لعودة جميع الايرانيين المقيمين في هذا البلد لفت الى ان هذه الرحلات كانت مخصصة للرعايا الايرانيين فقط ولكن ربما لم تستخدم جميعها. 
وشهد مطار الامام الخميني (رض) قرب طهران صباح اليوم الاحد هبوط 3 طائرات تابعة لشركة ماهان في الساعة 4:30 و 4:46 و 5:19 قدمت من بكين وشنغهاي وكوانغ جو لاعادة مئات الرعايا الايرانيين المقيمين في الصين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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