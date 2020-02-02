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رقم الخبر: 275069 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:15 الاقسام: محليات  
ايران تنشئ مايزيد عن 30 الف وحدة سكنية في سوريا

ايران تنشئ مايزيد عن 30 الف وحدة سكنية في سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني"محمود محمود زادة" ، أنه وبحسب مذكرة تفاهم ثنائية فان ايران ستبني مايزيد عن 30 الف وحدة سكنية في سوريا.
وأوضح "محمود محمود زادة" اليوم الاحد في تصريح خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للبناء والانشاء في طهران، أنه وبحسب المذكرة الموقعة بين وزير الطرق الايراني ووزير الاسكان السوري قبل اسابيع، فأنه تقرر بان تجري 3 شركات حكومية من البلدين، دراسات لتمهيد حضور المقاولين والاشخاص المستوفين للشروط بمجال البناء والبنى التحتية والشحن والنقل اضافة للمهندسين والمستشارين في هذا المشروع.
واضاف أنه وبحسب مذكرة التفاهم الثنائية فان ايران ستبني مايزيد عن  30 الف وحدة سكنية في سوريا.
ولفت الى أن ايران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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