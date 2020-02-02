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رقم الخبر: 275068 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:14 الاقسام: محليات  
لاريجاني : ايران البلد الوحيد في العالم الذي يواجه امريكا بقوة

لاريجاني : ايران البلد الوحيد في العالم الذي يواجه امريكا بقوة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ان المكانة التي اكتسبها الشعب الايراني اقليميا وعالميا هي بسبب قوة وصلابة الثورة الاسلامية وان العالم لايمكنه ان يتجاهل ايران ، مؤكدا ان ايران البلد الوحيد في الكون الذي يواجه امريكا بكل قوة وصلابة.
واضاف لاريجاني، في تصريح خلال مراسم ازاحة الستار عن مجسم للشهيد مرتضى مطهري اليوم الاحد في متحف العبرة بطهران، ان الجميع يتحملون مسؤولية الدفاع عن الثورة الاسلامية لذلك ينبغي لجيل الشباب اليوم التعرف على جهاد الماضين.
وبین انه ونظرا للظروف العالمية فأن المجتمع الدولي لايمكنه ان يتجاهل ايران وذلك للمكانة التي اكتسبها الشعب الايراني اقليميا وعالميا نتيجة قوة وصلابة الثورة الاسلامية ، في الوقت الذي كان في عهد الشاه وكباقي دول الخليج الفارسي يأتمر بأوامر القوى العالمية وينفذها.
واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان ايران البلد الوحيد في الكون الذي يواجه امريكا بكل قوة وصلابة .
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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