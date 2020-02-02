يسجل الفيلم الإيراني القصير «وداعاً اولمبيك» (خدا حافظ المبیك) للمخرج والمقدم مجتبى بوربخش حضوره الدولي الثاني من خلال مشاركته في مهرجان تریسجه بارا سمبره السينمائي الدولي في البرتغال.

وتتنافس 18 فيلما في المهرجان من شتى أنحاء العالم على جائزة المهرجان بعد أن وصلت إلى مرحلة المنافسة.

ويقام المهرجان من 20 وحتى 23 فبراير في مدينة لیسبون البرتغالية.

هذا ويعتبر الفيلم أول تجربة إخراجية لمقدم البرامج الرياضية على شاشة التلفزيون الإيراني مجتبى بوربخش ويحمل طابعاً ومضموناً رياضياً بإمتياز، شارك في أداء أدواره كل من: رامين استاد، فرج اله كلسفيدي، مرتضى قديري....وآخرون.