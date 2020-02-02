تأهل الفيلم الايراني القصير «سوربز» للمخرج سعيد زمانيان الى قسم المنافسة في مهرجان لندشات بالمانيا (۲۱st Landshut Short Film Festival).

ویقام مهرجان (۲۱st Landshut Short Film Festival) السنوي في مدينة لندشت الالمانية خلال الفترة من 25 الى 30 اذار/ مارس 2020 القادم بمشاركة افلام قصيرة من جميع انحاء العالم .

وتأهل الفيلم الايراني القصير «سوربز» للمخرج سعيد زمانيان والمنتج حسن محمدي للمشاركة في قسم المنافسة لمهرجان لندشات .

ويحكي الفيلم قصة طفل لا يمكن ان ينسى ما يحدث له .