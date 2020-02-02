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رقم الخبر: 275065 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:05 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «سوربز» يتنافس في مهرجان لندشات الالماني

الفيلم الايراني «سوربز» يتنافس في مهرجان لندشات الالماني

تأهل الفيلم الايراني القصير «سوربز» للمخرج سعيد زمانيان الى قسم المنافسة في مهرجان لندشات بالمانيا (۲۱st Landshut Short Film Festival).

ویقام مهرجان (۲۱st  Landshut Short Film Festival) السنوي في مدينة لندشت الالمانية خلال الفترة من 25 الى 30 اذار/ مارس 2020 القادم  بمشاركة افلام قصيرة من جميع انحاء العالم .

وتأهل الفيلم الايراني القصير «سوربز» للمخرج سعيد زمانيان والمنتج حسن محمدي للمشاركة في قسم المنافسة لمهرجان لندشات .

ويحكي الفيلم قصة طفل لا يمكن ان ينسى ما يحدث له .

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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