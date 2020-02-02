تأهل الأنيميشن الإيراني «القصاصات» إلى المشاركة في مهرجان وزول الفرنسي للأفلام الآسيوية.

وسوف يعرض فيلم «القصاصات» بإخراج وإنتاج بهزاد نعلبندي وثائقي أنيميشن، في قسم منافسات الأفلام الوثائقية بالدورة السادسة والعشرين من مهرجان وزول.

وتقام هذه الدورة في الفترة من 11 حتى 18 فبراير 2020.

ويتطرق الفيلم إلى معاناة نساء مشردات، يعشن وبشكل غير لائق في مخيم، وتم تسجيل أصوات الفيلم عن طريق لقاءات، وتم ابتكار مشاهد أنيميشن على هذه اللقاءات.

وللمرة الأولى عرض الفيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي، وبدأ عروضه الدولية في مهرجان «إيدفا».

وفضلا عن نجاحه بمهرجان «حقيقت»، تمكن الفيلم من اقتناص جائزة أفضل أنيميشن من مهرجان آسياباسيفيك.