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رقم الخبر: 275063 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: ثقافة وفن  
الاعلان عن مرشحي قسم الإعلانات في مهرجان فجر الـ38

الاعلان عن مرشحي قسم الإعلانات في مهرجان فجر الـ38

تم الإعلان عن مرشحي جوائز القسم التنافسي للإعلانات للدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي.

وفيما يلي اليكم اسماء المرشحين في قسم الاعلانات:

مرشحي جائزة أفضل صور الافلام: فتاح نوري عن تصاوير فيلم «تحطيم 20 عظما سويا»، مجيد طالبي عن صور فيلم «احداث الظهيرة؛ وقع الأقدام»، مريم تخت كشيان عن صور فيلم «غلامرضا تختي»، مسعود اشتري عن تصاوير فيلم «المستهزئ»، امير حسين شجاعي عن تصاوير فيلم «المتر بستة ونصف».

 مرشحي جائزة افضل ملصق دعائي للأفلام: علي باقري عن تصميم ملصق «نساء بأقراط بارودية»، محمدحسين هوشمندي عن تصميم ملصق «بيت الأب»، محمد شكيبا عن تصميم ملصق «القسم»، محمد تقي بور عن تصميم ملصق «مهين»، محمد تقي بور عن تصميم ملصق «23 شخصا».

مرشحي جائزة افضل اعلان دعائي للأفلام: اميد ميرزائي عن اعلان فيلم «قاتل الملك»، زينب السادات بدري عن اعلان فيلم «الجنة الضائعة»، محمد مهدي محمدي عن اعلان فيلم «القسم»، مرتضى موحدي عن اعلان فيلم «غلامرضا تختي»، مسعود رفيع زادة عن اعلان فيلم «جهان ارقص معي».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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