أما بعد ؛ فإنني اتشرف بوضع هذا الديوان الشعري المسمى (أصفياء العراق) في متناول ايدي القراء الأعزاء، سعيا لتكريم مآثر ابطال الحشد الشعبي المجاهد الذين دافعوا عن شرف العراق ومقدساته وحرماته. والديوان يتضمن ايضا بعض القصائد السياسية والولائية واخرى عن شخصيات علمائية لها قصب السبق في مقارعة نظام البعث الجائر في مرحلة ما قبل سقوط الصنم وما بعدها.

كلّي أمل بأنني أديت دورا متواضعا بالكلمة والقصيدة لشحذ الهمم وتخليد التضحيات العظيمة التي توّجت باستشهاد القائد العام لقوات الحشد الشعبي المجاهد الحاج ابو مهدي المهندس برفقة قائد جبهة قوى المقاومة بوجه الاستكبار العالمي الفريق قاسم سليماني اثر قصف صاروخي اميركي غادر وجبان استهدفهما مع ثلة من الشهداء القادة العراقيين والايرانيين الآخرين (رضوان الله عليهم اجمعين) في باحة مطار بغداد الدولي يوم الجمعة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٠ .

لقد تأسس الحشد في 13 حزيران ٢٠١٤ في ضوء الفتوى التاريخية للمرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دامت بركاته)، وقد تمكن من تحقيق ما عجزت عنه الجيوش المتقدمة عندما خيّم شبح داعش والفتنة التكفيرية الكبرى على العالم الاسلامي برمته.

الحشد المقدس الذي ولد من رحم معاناة الشعب العراقي المجاهد بعد فتوى الجهاد الكفائي المباركة، يتميز بالكثير من السجايا النبيلة التي تجعله جيشا عقائديا يمتلك مقومات تحقيق النصر الالهي على الاستكبار الاميركي الصهيوني وتطهير الوطن والمنطقة كلها من دنس المحتلين والغزاة الاطلسيين.

هذا الديوان المقتضب حاول ملامسة هذه الحقائق، لكن علي ان اعترف بأنني لم ابلغ وصف معشار ما حققه المجاهدون المؤمنون العراقيون من انتصارات وملاحم خالدة وارجو من القارئ الكريم ان يتجاوز عن أي تقصير لي في هذا المجال. قال تعالى في قرآنه الحكيم :

{وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} التوبة ١٠٥/ صدق الله العلي العظيم.

حميد حلمي البغدادي