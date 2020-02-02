بدأت صباح السبت الأول من شهر فبرایر الجاري، مرحلة تقییم المشترکین من جمیع الدول في الدورة الـ 37 من مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم.

وأعلنت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أن «إحسان محمدي» سوف یمثل إیران في فرع الترتیل بالدورة الـ37 من مسابقة إیران الدولیة للقرآن الکریم.

أن المتسابق «إحسان محمدي» فاز بالمشارکة في مسابقة إیران الدولیة وذلك بعد منافسات أقیمت لتعیین الممثل.

وتقوم اللجنة بتقییم ما یقارب الـ 200 ملف تسجیل صوتي في قراءة التحقیق والتلاوة والترتیل والحفظ وذلك في مرکز الشؤون القرآنیة في منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة في طهران.

ویتم تقییم المرشحین فِي قسمي الکبار وطلاب المدارس الدینیة.

وبدأ إنتخاب المتسابقین في مسابقة ایران الدولية للقرآن الكريم بهذا الأسلوب منذ عامین.

هذا ویذکر أن مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم في دورتها الـ 37 سوف تنطلق بعد شهرین من الآن في مدينة «مشهد» شمال شرق إیران.