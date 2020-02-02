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رقم الخبر: 275059 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:07 الاقسام: ثقافة وفن  
الطائفة اليهودية الايرانية تحيي ذكرى الامام الخميني (رض)
وانتصار الثورة الاسلامية

الطائفة اليهودية الايرانية تحيي ذكرى الامام الخميني (رض)

زار عدد من أبناء الطائفة اليهودية الايرانية مرقد الامام الخميني الراحل (رض) لاحياء ذكراه العطرة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وقال النائب عن الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني سيامك مره صدق، في تصريح، ان عددا من أبناء الطائفة اليهودية زار مرقد الامام الراحل (رض) عصر يوم السبت لتجديد الميثاق مع مبادئه السامية.

واضاف: ان الطائفة اليهودية تحيي أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في عدّة مدن بالبلاد خلال العام الجاري مثل كرمانشاه وشيراز فضلا عن العاصمة طهران كما تقيم مراسم الشكر في مختلف الاديرة اليهودية في ارجاء البلاد بهذه المناسبة.

ولفت الى ان الطوائف الدينية الايرانية تعتزم اقامة احتفال في طهران بمشاركة مسؤولين من وزارة الارشاد يوم الاثنين في الاسبوع  المقبل المصادف 10 شباط/ فبراير كما تقيم احتفالا لتكريم ذكرى شهداء الطوائف الدينية في البلاد يوم الخميس المقبل المصادف 6 شباط/ فبراير.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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