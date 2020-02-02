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رقم الخبر: 275058 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:08 الاقسام: ثقافة وفن  
افتتاح مرکز تعلیم اللغة الفارسیة في مسقط

افتتاح مرکز تعلیم اللغة الفارسیة في مسقط

تم افتتاح مركز تعليم اللغة الفارسية مجدداً في العاصمة العمانية، مسقط بعد مضي سنتين على وقف أعماله وذلك بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى عمان محمد رضا نوري شاهرودي.

هذا وقد تأسس مركز تعليم اللغة الفارسية في مسقط وفق مذكرة تفاهم بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، حيث أعيد افتتاحه في موقع جديد بعد توقف دام عامين، من قبل الملحق الاستشاري الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
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