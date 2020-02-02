العلوانية نمط من الموسيقى العربية، تتميز بها محافظة خوزستان في إيران. وراج هذا النمط في دول مجاورة كالعراق والكويت.

ويعتبر أسلوب موسيقى العلوانية بمثابة التراث المعنوي للعرب في خوزستان وذلك بسبب مضامين الشعر ونوع النغم الموسيقية الكامنة فيه.

ان هذا الأسلوب من الموسيقى سائد بين عرب محافظة خوزستان وغيرها من الدول العربية المجاورة، حيث يتطلب ضرورة دعم وتوثيق هذا النوع من الموسيقى والحفاظ عليه من أجل انتقاله إلى الاجيال القادمة.

وتتكون العلوانية من مقامين موسيقيين وهما الحجاز والبيات وبين مقامات الموسيقى الفارسية هي الأقرب إلى مقام همايون، حيث تعزف بالربابة وهي إحدى الآلات الموسيقية الشعبية في جنوب ايران.

والأشعار التي تقرأ أثناء العلوانية تكون عادة أشعار حماسية أو ذات مدلول أخلاقي، وقد تكون مضامين الأشعار في هذا النمط الموسيقي حول الشجاعة والتضحية والصبر وصلة الأرحام ووصف الشخصيات والوقائع التاريخية.

وتستمد هذه الموسيقى اسمها من مغنيها الأشهر في هذا الأسلوب، علوان الشُوَيّع، وسجلتها قبل فترة منظمة التراث الثقافي في إيران ضمن التراث الثقافي والروحي للبلاد.