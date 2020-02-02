  • الأحد ٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275056 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:10 الاقسام: ثقافة وفن  
موسيقى «العلوانية».. تراث أهوازي يأبى النسيان

موسيقى «العلوانية».. تراث أهوازي يأبى النسيان

العلوانية نمط من الموسيقى العربية، تتميز بها محافظة خوزستان في إيران. وراج هذا النمط في دول مجاورة كالعراق والكويت.

ويعتبر أسلوب موسيقى العلوانية بمثابة التراث المعنوي للعرب في خوزستان وذلك بسبب مضامين الشعر ونوع النغم الموسيقية الكامنة فيه.

ان هذا الأسلوب من الموسيقى سائد بين عرب محافظة خوزستان وغيرها من الدول العربية المجاورة، حيث يتطلب ضرورة دعم وتوثيق هذا النوع من الموسيقى والحفاظ عليه من أجل انتقاله إلى الاجيال القادمة.

وتتكون العلوانية من مقامين موسيقيين وهما الحجاز والبيات وبين مقامات الموسيقى الفارسية هي الأقرب إلى مقام همايون، حيث تعزف بالربابة وهي إحدى الآلات الموسيقية الشعبية في جنوب ايران.

والأشعار التي تقرأ أثناء العلوانية تكون عادة أشعار حماسية أو ذات مدلول أخلاقي، وقد تكون مضامين الأشعار في هذا النمط الموسيقي حول الشجاعة والتضحية والصبر وصلة الأرحام ووصف الشخصيات والوقائع التاريخية.

وتستمد هذه الموسيقى اسمها من مغنيها الأشهر في هذا الأسلوب، علوان الشُوَيّع، وسجلتها قبل فترة منظمة التراث الثقافي في إيران ضمن التراث الثقافي والروحي للبلاد.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3147 sec