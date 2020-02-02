فاز المنتخب الايراني للكاراتية للرجال والسيدات ببطولة اوراسيا التي اقيمت في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز ( غرب طهران).

واستضافت مدينة كرج ولمدة يومين بطولة اوراسيا الدولية بمشاركة 450 لاعب ولاعبة من ايران وافغانستان وجمهورية اذربيجان وبنغلاديش والعراق.

وفي نهاية المنافسات احرز منتخب رجال ايران البطولة بـ 185 نقطة تلاه العراق بـ 35 نقطة ومن ثم اذربيجان بـ 15 نقطة.

كما احرز منتخب سيدات ايران البطولة بـ 125 نقطة تلاه منتخب اذربيجان بـ 45 نقطة والعراق بـ 15 نقطة.