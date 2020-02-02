  • الأحد ٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275055 تاريخ النشر: شباط 02, 2020 الوقت: 15:07 الاقسام: رياضة  
ایران تتوج ببطولة اوراسيا للكاراتيه
للرجال والسيدات ..

ایران تتوج ببطولة اوراسيا للكاراتيه

فاز المنتخب الايراني للكاراتية للرجال والسيدات ببطولة اوراسيا التي اقيمت في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز ( غرب طهران).

واستضافت مدينة كرج ولمدة يومين بطولة اوراسيا الدولية بمشاركة 450 لاعب ولاعبة من ايران وافغانستان وجمهورية اذربيجان وبنغلاديش والعراق.

وفي نهاية المنافسات احرز منتخب رجال ايران البطولة بـ 185 نقطة تلاه العراق بـ 35 نقطة ومن ثم اذربيجان بـ 15 نقطة.

كما احرز منتخب سيدات ايران البطولة بـ 125 نقطة تلاه منتخب اذربيجان بـ 45 نقطة  والعراق بـ 15 نقطة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8039 sec